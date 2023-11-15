Özgür Özel anketleri açıkladı! CHP'li 11 büyükşehirden 3'ünde oylar geri gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerle ilgili partisinin elindeki anketleri açıkladı. CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesinden sadece üçünün seçildiği güne göre ‘geriye gittiğini’ söyledi. Özel, yerel seçim öncesi ön seçim tartışmaları için de konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvime göre ön seçimin yetişmesinin mümkün olmadığını ancak bunun ön seçim yapmayacakları anlamına gelmediğini söyledi. YSK denetiminde değil ama parti denetiminde ön seçim yapacaklarını ve adayları belirlemek için sandık kuracaklarını ifade eden Özel, aday belirleme konusunda izleyecekleri yönteme dair bilgiler verdi.

Tüm il ve ilçelerde anket yapılacak...

Meclis’teki makamında gazetecilerle bir araya gelen Özel, "Önümüzdeki pazartesi çok karar açıklayacağız. Pazartesi itibariyle bizde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde anket yapacağız. Ankette iyiye gidenlerin, geçmişten bu yana iyi durumda olanların adaylığını hemen açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlara yöntem belirleyeceğiz" dedi.

"Sadece üç büyükşehirde geriye gidiş var"

İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkanlarıyla ilgili bir problem olmadığını, bu kentlerin büyükşehir belediye başkanlarının bütün anketlerde açık farkla birinci olduğunu kaydeden Özel, bu üç şehir dışında kalan 8 büyükşehirde anket yapılacağını belirtti. Özel, 11 Büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesinde 2019 seçiminden bugüne geriye gidiş yaşandığını ifade etti.

Örgütümüze güveneceğiz...

CHP’nin yönetimde olmadığı kentleri birkaç kategoriye ayıracaklarını anlatan Özel, "Bu bölgeler için örgütle konuşarak karar vereceğiz” dedi. Örgütün ön seçim veya anket isteyebileceğini ya da bir aday isminde tam mutabakat sağlanabileceğini belirten Özel, “Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetiminde ön seçim. Örgütümüze güveneceğiz" dedi.

Diğer partilerle ittifak görüşmeleri...

Diğer partilerin genel başkanlarıyla en kısa sürede görüşeceklerini belirten Özel, kendisine “hayırlı olsun” ziyaretine gelecek genel başkanlar olduğunu, bu görüşmelerde seçim iş birlikleri konusunun gündeme gelebileceğini söyledi. Özel, bu ziyaretlerin ardından kendisinin de diğer genel başkanları ziyaret edeceğini ifade etti.

Burcu Köksal görevine devam edecek

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu için imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın görevine devam edeceğini belirten Özel, “Herkese söylediğimi Burcu Hanım’a da söyledim. Pazartesi sabaha kadar yapılan hiçbir şey için ceza vermeyeceğim. Ama siyaset yapış biçimimizi gözden geçireceğiz. Kurultay sürecinden kimseye fatura kesmemekte kararlıyız. Mesela kurultay salonunu terörize edenlere de bir şey yapmayacağız" diye konuştu.