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Çorum’da park halinde olan araç aniden yanmaya başladı

Çorum’da park halinde olan araç aniden yanmaya başladı

Çorum'un Alaca ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucunda yandı.

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Olay sabah saatlerinde Özkan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan Kaan Öksüz'e ait 19 LN 988 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Alaca Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Dışardan yaptıkları müdahale ile yangını söndüremeyen itfaiye ekipleri, kazma yardımı ile motor kaputunu açtıktan sonra yangını söndürdüler.
Otomobilin hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, otomobilin yanma nedenin araştırıldığı bildirildi.

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