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Yemeğinden çıkanları gören fabrika işçisi gözlerine inanamadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yemeğinden çıkanları gören fabrika işçisi gözlerine inanamadı

SAKARYA'da bir fabrikada çalışan işçi yemeğindeki et zannettiği parçaları yakından inceleyince gözlerine inanamadı.

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Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada bir işçi, yemek yediği tabakta et zannettiği şeylerin fare parçaları olduğunu fark etti. Olaya tepki gösteren işçi, durumu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığınca yemek şirketi ve fabrika hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma açıldı.

Bu arada tabağından fare çıkan işçinin, hastanede tedbir amaçlı yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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