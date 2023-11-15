"Türkiye’den arazi aldı" denilmişti! Bill Gates hakkında çarpıcı iddia
Bir süre önce Türkiye'den arsa ve arazi satın aldığı iddia edilen Microsoft'un kurucularından Bill Gates hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.
ABD’de piyasaya çıkan bir kitap, dünyanın en zengin insanlarının arsa ve tarla arazisi yatırımlarının detaylarını mercek altına aldı...
Seamus Bruner tarafından kaleme alınan ve “Kontroligarklar” ismiyle piyasaya çıkan kitapta aralarında Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve George Soros gibi isimlerin yaptığı arsa yatırımları incelendi.
Gıda endüstrisinde tekelleşmeyi amaçladığı öne sürüldü
Kitapta, Bill Gates’in gezegeni kurtarma kisvesi altında devasa arazilere para harcadığı, çiftlikleri tehdit ettiği ve sahte etlere yatırım yaptığı iddia edilirken bu sayede de servetini artırarak hem vegan sektöründe hem de gıda endüstrisinde tekelleşmeye çalıştığı öne sürüldü.
Makalede, Gates’in ABD’deki tarım arazilerine yaptığı yatırımların servetini artırdığı ve Gates’in bu sayede ABD’nin gıda tedarikinin tekelini eline geçirmeye çalıştığı da kaydedildi.