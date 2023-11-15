"Türkiye’den arazi aldı" denilmişti! Bill Gates hakkında çarpıcı iddia

Gıda endüstrisinde tekelleşmeyi amaçladığı öne sürüldü

Kitapta, Bill Gates’in gezegeni kurtarma kisvesi altında devasa arazilere para harcadığı, çiftlikleri tehdit ettiği ve sahte etlere yatırım yaptığı iddia edilirken bu sayede de servetini artırarak hem vegan sektöründe hem de gıda endüstrisinde tekelleşmeye çalıştığı öne sürüldü.