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Avro Bölgesi'nden 10 milyar avro ticaret fazlası

Avro Bölgesi'nden 10 milyar avro ticaret fazlası

Avro Bölgesi, eylül ayında toplam 10 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 209,7 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 27,6 gerileyerek 202,5 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, eylül ayında yaklaşık 7,2 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, eylülde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 düşüşle 235,8 milyar avro, ithalat da yüzde 23,9 azalarak 225,8 milyar avro oldu. Böylece Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde 10 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,3 milyar avro ile ABD, 27,7 milyar avro ile İngiltere, 17,7 milyar avro ile Çin, 15,5 milyar avro ile İsviçre ve 8,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,8 milyar avro ile Çin, 28,4 milyar avro ile ABD, 14,5 milyar avro ile İngiltere, 12 milyar avro ile İsviçre, 8,8 milyar avro ile Norveç ve 7,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

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