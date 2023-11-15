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Balıkesirspor’da beklenmedik değişiklik, teknik direktör İsmail Cambaz oldu

Balıkesirspor’da beklenmedik değişiklik, teknik direktör İsmail Cambaz oldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadelen Balıkesirspor’da teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz getirildi.

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Teknik Direktör Mehmet Demirtaş’ın istifası ile yeni hoca arayışlarına giren Balıkesirspor yönetimi, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştıklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Başkan Yardımcısı İsmet Deniz, TFF 3. Lig'i bilen bir hocayla çalışmak istediklerini ve ara dönemde yeni transferler ile Balıkesirspor’u üstü liglere taşımayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Deniz, “Birçok teknik direktör ile görüşme sağladık ancak bizim tercihimiz İsmail Cem Cambaz’dan yana oldu. Kendisi ligi bilen ve tecrübeli bir isim. Daha önce yönettiği takımları üst liglere taşımış bir isim. Kadrosu zayıf olan bir kulübü ise ligde tutmayı başarmış bir isim. Bizler yönetime geldiğimiz günden bu yana Balıkesirspor’u görkemli günlerine taşımak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Kulübümüzün borçlarını bitirdik. Ara transfer döneminde yapacağımız etkili ve başarılı transferlerle takımımızın kadrosunu güçlendireceğiz” dedi.

Teknik direktör Cambaz’ın kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Bodrumspor ile başlayan 46 yaşında İsmail Cem Cambaz, sırasıyla; Sakaryaspor, Muğlaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Payasspor, Artvin Hopaspor, Osmaniyespor, Belediye Derincespor ve son olarak da 1984 Muşspor’da görev yaptı.
Cambaz, Balıkesirspor’da ilk sınavını pazar günü deplasmanda Sebat Gençlikspor müsabakasıyla verecek.

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