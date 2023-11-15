Afyonkarahisar’da ara tatil bereketi! Oteller tamamen doldu

Okulların ara tatile girmesiyle iş yoğunluğu artan Afyonkarahisar'daki termal oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Afbel Thermal ve Spa Hotel Müdürü Ebubekir Önder, “Afyonkarahisar olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlıyoruz” dedi.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da, termal otellere rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Önder, ara tatilin başlamasıyla yoğun bir dönem geçirdiklerini dile getirdi. Bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Önder, “Şu anda hotelimiz dolu durumda. Ciddi anlamda misafir ağırlamaktayız. Misafirlerimiz termal turizmin yanında, Afyonkarahisar'ın tarihi güzelliklerini de görme imkânı buluyor. Aynı zamanda misafirlerimiz; Tarihi Uzunçarşı, Bedesten Çarşısı, UNESCO Tescilli Ulu Camii, Mevlevihane, Frigya gibi yerleri de gezebiliyor. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in projesi olan Saraydüzü Kamp Merkezide Afyonkarahisar’da Sağlık Turizmi ve Spor Turizmini öncelik olarak belirlenmesi, 2023 yılı yaz kampında Afyonkarahisar spor merkezi olarak 80’nin üzerinde takımın kamp yapması son derece önemli gelişmelerdir” dedi.

“Bu durum kentimizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor”

Önder, yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesisi tercih edecek olanların, hem tatil yapacaklarını hem de şifalı suların keyfini çıkaracaklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Afyonkarahisar olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlıyoruz. Bu durum tabi ki kentimizin ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Ara tatilde termal turizm hareketliliği iç turizm ve ekonomik bakımından önemli bir gelişme. Bu, sadece otellerin değil, kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. İnsanlar burada hem dinleniyor, hem gastronomi lezzetlerini tadıyor.”