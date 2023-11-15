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Gaziantep’te siber dolandırıcılık, mobil banka üzerinden 129 bin TL çaldı

Gaziantep’te siber dolandırıcılık, mobil banka üzerinden 129 bin TL çaldı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yaparak mobil banka uygulamasıyla bir vatandaşın banka hesabından 129 bin TL çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mobil banka uygulaması üzerinden vatandaşın iki ayrı banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlayarak toplam 129 bin TL kredi çekildiği ve bu tutarın eft/havale ile farklı şahıslara transfer edildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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