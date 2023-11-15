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"Özgür Özel ilk günden hayal kırıklığı olmuştur" diyerek istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Özgür Özel ilk günden hayal kırıklığı olmuştur" diyerek istifa etti

CHP Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sağdış, "Özgür Özel, daha ilk günden bizler için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur." dedi.

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CHP Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Sağdış, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler işgale karşı direnen Kuvay-i Milliyecilerin kurduğu partinin ve o partinin de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gerçeğine inanarak mücadele eden siyasetçileriz. Böyle temiz ve onurlu geçmişe sahip olan bir yapının genel başkanının 85 milyon kardeşimize selam vermesini beklerdik. Ne yazık ki bu olmadı. ‘Bizim için içerde yatan’ diye ifade ettiğiniz şahıs sizin için yatabilir. Benim için asla yatmıyor sayın başkan. Bizim için yatanlar vatan uğrunda canını feda etmiş şehitlerimizdir.”

"Özgür Özel ilk günden hayal kırıklığı olmuştur"

 "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiki genel başkanı, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i hedef alan isimlere güzelleme yapıyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya kürsüden selam yollayan, bu insanlar için ‘Hepimiz için cezaevinde yatıyorlar’ diye konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha ilk günden bizler için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizim için yatan birileri varsa, onlar da şehit olup, toprağın altında yatanlardır. Bu hadsiz ifadeler karşısında sessiz kalmak; vatan, bayrak, millet derdi olan kimse için mümkün değildir. Özgür Özel, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, şehit ailelerimizin yüreğini yaralamıştır

Hayatımın her döneminde 'önce vatan' diye bir vatan evladıyım. Genel başkanın bu talihsiz ifadelerinin ardından, CHP çatısı altında olmayı milli değerlerimi yok saymak olarak görürüm. Bu düşünceler içerisinde aldığım kararla CHP'den istifa etmiş bulunmaktayım. Vatansever duruşa sahip çok sayıda CHP'linin de aynı gerekçeyle istifa edeceğinden eminim. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan kim olursa olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karşısında dimdik duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağımla, vatanımla derdi olanlara selam gönderenler, buyursunlar siyasetlerini de onlarla yapsınlar

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