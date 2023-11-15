Uzmanlar açıkladı, ev yapımı sirke bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Doğal bir tedavi yöntemi olarak bilinen ev yapımı sirke tüketiminin özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, vücudu da enfeksiyonlara karşı koruduğunu söyledi.

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Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu ev yapımı sirkeler, özellikle kış mevsiminde vücut direncini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Yozgat’ta da vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen alıç, ahlat, kuşburnu, dağ eriği, akasya ve güvem gibi meyveleri toplayıp gerekli işlemlerden geçirerek sirke elde ediyor. Vatandaşlar hem doğada yetişen meyveleri ekonomiye kazandırıyor hem de bunları işleyerek aile bütçelerine katkı sunuyor. Yozgat’ta da 8 yıl önce eşinin solunum yolları ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle bitkisel destek sağlamak amacıyla çam kozalağı şurubu ve sirkesi üreterek sirke yolculuğuna başlayan Muteber Hatun Er, doğadan topladığı 9 çeşit meyvenin sirkesini yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Uzmanlar tarafından önerilen ev yapımı sirkler, kalp - damar sistemleri hastalıklarından vücuttaki toksinleri atma özelliklerine, sindirim sistemi şikayetlerinden, felç riskini azaltmaya ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemeye kadar bir çok olumlu etkiye sahip olurken vatandaşlar da şifa deposu sirkelere yoğun ilgi gösteriyor.

"9 çeşit meyvenin sirkesini yapıyoruz"



İç Anadolu Bölgesi’ne özgü doğada yetişen meyvelerin sirkesini yaptığını söyleyen ev hanımı Muteber Hatun Er, “Meyveleri ilaçlamanın yapılmadığı yüksek dağlık ve ormanlık alanlardan topluyoruz. Sirke yapımına 8 yıl önce eşimin rahatsızlığı nedeniyle başladım. Önceleri hobi hobi amaçlı yapıyordum. Daha sonra mikro kredi desteği aldım ve sirke üretimine yoğunlaştım. Sirkeyi severek tüketiyoruz, bütün meyvelerin sirkesi oluyor biz şu an İç Anadolu Bölgesi’ne özgü meyvelerin sirkesini yapıyoruz. Ahlat, çam kozalağı, alıç, kuşburnu, güvem, girebolu, akasya sirkesi yapıyoruz. Sirkelerin hepsinin kendine özgü faydaları bulunuyor, herkes rahatlıkla bu sirkeleri alıp kullanabilir” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de son günlerde kış mevsimine girilmesiyle enfeksiyon hastalıklarında artış görüldüğünü belirterek “Kendimizi doğal yollardan korumamız gerekiyor. Bunun içinde ilk öncelik sirke. 30’a yakın sirke türü var ve evimizde rahatlıkla yapabileceğimiz bu sirkeleri günde bir iki kaşık Abartıya kaçmamak kaydıyla tüketebilirsiniz. Son günlerde havaların da soğumasına bağlı kalarak vücudumuzda hastalıklar belirlemeye başladı. Özellikle üst solunum enfeksiyonlarına yönelik. Sirkeyi her gün akşamları salataya bir kaşık ilave edilebilirsiniz, sabah sirkeli su içmek ya da gargara yapmak da boğaz yolu enfeksiyonlarına iyi gelecektir. Sirkenin içinde bulunan vitaminler ve folik asitler, diğer kimyasalların hepsi antioksidan aktivitelerin yüksek olmasını sağlayacaktır. Bu yöntemle kendinizi kansere karşı da koruma altına almış olacaksınız. Doğal yollardan kendimizi koruma altına almamız lazım, bu yüzden sirkeye çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.