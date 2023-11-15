Muğla’da bir gencin inşaat işçiliğinden fotoğrafçılığa uzanan hayat hikayesi duygulandırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan duvar ustası ve profesyonel fotoğrafçı Naim Aydar, 17 yıldır yaşadığı ilçenin ve şehirlerin güzelliklerini sosyal medya üzerinden tüm dünyaya tanıtıyor. Maddi zorluklar nedeniyle çocuk yaşta Ağrı'dan inşaatlarda çalışmak için Marmaris'e gelip sonra da hayatını burada sürdüren Aydar, askerden sonra fotoğrafçılık yapmak isteyince ‘İnşaatçıdan fotoğrafçı mı olur’ sorusu ile karşılaşınca ‘olur hem de en iyisi olur’ dedi ve bu mesleğe başladı.

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Marmaris’in muhteşem görüntüleri, 6 Şubat deprem felaketinin simge olmuş Hatay görüntüleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) için çektiği kültürel videoların yanı sıra, moda ve ürün fotoğrafları da çeken Naim Aydar, gelecekteki hedefinin fotoğraf sergileri açmak ve fotoğraf severler için bir akademi kurmak olduğunu belirtti.

"Maddi zorluklar sebebiyle okulu bırakıp inşaatlarda çalışmaya başladım"

Fotoğrafçı Naim Aydar Marmaris’e ilk gelişiyle ilgili, "Hikayenin başına gidersek benim geliş amacım tabii ki fotoğraf değildi. 2006 yılında buraya inşaatta çalışmaya geldim. O süreçten fotoğrafa geçiş süreci biraz farklı oldu tabi. Yani bir dönem orada bir şekilde liseyi bıraktım. Anadolu lisesini kazanmıştım. Oradan bırakıp buraya inşaatta çalışmaya geldim. Ailenin maddi durumundan dolayı çalışmak zorunda kalıyorsun. Ben de buraya çalışmaya geldim. O süreçte bir yandan inşaatlarda çalıştım, bir yandan da açıktan liseyi okudum ve orada bitirdim" dedi.

"İnşaatçıdan fotoğrafçı mı olur dediler"

13 yaşında inşaatlarda çalışmak için geldiği Marmaris’ten askere gitmek için ayrılan Naim Aydar, "Askerliğe kadar kışları inşaat, yazları da turizmde çalıştım. Askere gittikten sonra tabi bazı düşüncelerin değişiyor. Daha farklı şeyler yapası geliyor insanın. Ben de buraya geldiğimde daha önce de hep böyle fotoğrafçılığa karşı bir sevgim vardı. Merak ederdim, fotoğraf çekimlerini takip ederdim. Bir şekilde hoşuma gidiyordu, ilgimi çekiyordu. Bir arkadaşım vasıtasıyla biz otel fotoğrafçılığı yapıyoruz, bize bir eleman lazım yanımda çalışacak bir arkadaş diye. Ben de 'ben yapabilirim' dedim. 'Ya olur mu dediler.' Ben taş duvar ustasıyım. 'Taş duvar ustasından da fotoğrafçı mı olur' dediler. Ben 'seviyorum yaparım' dedim. Bu işe yatkın olduğumu da öğrendim. Zamanla bu fotoğrafları çektikçe gelen tepkiler üzerine aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu ve benim yaptığım şeyleri de insanların sevdiğini gördükçe daha çok yapasım geldi ve daha farklı şeyler yapmaya çalıştım ve gittikçe de hep daha güzel şeyler oldu" diyerek fotoğrafçılığa geçiş serüvenini anlattı.

"İlk makinemin kırık yerini bantla yapıştırıyordum"

2017 yılında profesyonel olarak otellerde turistlerin tatil fotoğraflarını çekerek mesleğe başladığını belirten Aydar, "Hatta şöyle bir durum olmuştu ilk başladığım zaman tabi kamera almam gerekiyor. Fotoğraf makinesi şu an marka vermeyeyim o zaman da ikinci el bir kamera buldum. Böyle kırık bir tane makine de onu da hatta bantlayarak çalışıyordum uzun bir süre. Sonra üç dört farklı makine ile devam ettim. Bu arada makine hala duruyor bende" şeklinde konuştu.