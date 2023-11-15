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Doğu Perinçek'ten TBMM'ye İsveç çağrısı: Türkiye'nin egemenliğine ihanet olur

Doğu Perinçek'ten TBMM'ye İsveç çağrısı: Türkiye'nin egemenliğine ihanet olur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek olan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, NATO'nun genişlemesinin savaş tehdidinin ağırlaşması ve yayılmasına neden olacağını söyledi.

NATO'nun Türkiye'deki terör örgütlerini desteklediğini ve darbelerin tezgahlanmasında yer aldığını savunan Perinçek, "NATO'ya 'evet' demek, Türkiye'nin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, ekonomisinin milli bir mecrada büyümesine, güçlenmesine karşı ihanet anlamındadır." dedi.

TBMM'nin önünde çok önemli bir sorumluluk olduğuna işaret eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluk Türkiye'nin bağımsızlığıyla egemenliğiyle bütünlüğüyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, NATO meclisi değildir. Türkiye Meclisi Amerika'nın getirip koyduğu kağıtları onaylama makamı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekilleri devletin egemenliğine, bağımsızlığına millet bütünlüğüne sadakat yemini ettiler. O yemini şimdi çiğneyemezler. Buradan bütün milletvekillerine sesleniyoruz. O meclis kürsüsünden ettiğiniz yeminleri çiğneyemezsiniz. Çiğnemenize Vatan Partisi olarak hiçbir şekilde razı değiliz."

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