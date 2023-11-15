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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'a (X) çöpçatan özelliği geliyor: Uyumlu olanlar eşleşecek

Twitter'a (X) çöpçatan özelliği geliyor: Uyumlu olanlar eşleşecek

X yani eski adıyla Twitter'ı geçtiğimiz yıl satın alan Elon Musk, platforma çöpçatanlık özelliğinin geleceğini açıkladı. Bu özellikle birlikte paylaşımlarına göre uyumlu olan kullanıcılar birbiriyle eşleştirilebilecek.

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Elon Musk, geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın almasının ardından platform üzerinde marka ve logosu dahil birçok yeniliğe gitti.

Musk, kısa süre önce çalışanlarına yaptığı açıklamada platformun her şeyi kapsayan tek bir uygulama olma sürecinde olduğunu söyledi.

The Verge'ün haberine göre, artık X olarak adlandırılan platformun sahibi Musk, X'in başarılı olabilmesi için YouTube, LinkedIn, FaceTime, flört uygulamaları ve tüm bankacılık sektörüyle rekabet etmek istiyor.

Tinder'a rakip olmak istiyor

Basına açık gerçekleştirilen şirket içi X toplantısında, platforma "Dating" özelliğinin geleceği duyuruldu. Tek uygulama içerisinde her şeyi barındırmak isteyen Musk, bu özellik sayesinde Tinder gibi flört uygulamalarına da rakip olmak istiyor.

Son olarak LinkedIn'e rakip olmak için platform üzerinden iş bulabilme özelliğini duyuran Musk, dating özelliği sayesinde kullanıcıların paylaşımlarına göre uyumlu olanları birbiriyle eşleştirebilecek.

Özelliğin henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmese de yakın zamanda platformda kullanıma sunulması bekleniyor.

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