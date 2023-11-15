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İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler sokaklarda diyabete karşı bilgilendirdi

İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler sokaklarda diyabete karşı bilgilendirdi

İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler, diyabete dikkat çekmek amacıyla sokağa çıkarak vatandaşları hastalığa karşı bilgilendirdi.

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu. Dünya Diyabet Günü çerçevesinde İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

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