İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler sokaklarda diyabete karşı bilgilendirdi

İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler, diyabete dikkat çekmek amacıyla sokağa çıkarak vatandaşları hastalığa karşı bilgilendirdi.Abone ol
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu. Dünya Diyabet Günü çerçevesinde İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.