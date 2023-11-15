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Rus Ural petrolü tavan fiyatın üzerinde işlem görüyor!

Rus Ural petrolü tavan fiyatın üzerinde işlem görüyor!

Rus Ural petrolünün ortalama varil fiyatı, 15 Ekim-14 Kasım tarihlerinde 79,2 dolardan işlem gördü.

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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Ekim-14 Kasım tarihlerindeki izleme döneminde Brent petrolün varil fiyatının ortalama 88,6 dolar olduğu, bu dönemde Ural petrolünün varilinin ise ortalama 79,2 dolardan satıldığı belirtildi.

Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolardan işlem görerek, Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.

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