Eskişehir’de bir restorana pompalı tüfekle saldıran kişiye 38 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir’de bir fastfood restoranına pompalı tüfekle saldıran ve olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkında 38 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan bir fastfood restoranına, Mart ayında pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında içerde bulunan işletme sahibi Safiye Ermiş, eşi Müslüm B. ve kızları Yeşim B. adeta dehşeti yaşadı. Tüfeğin tutukluk yapmasını fırsat bilen Müslüm B. tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.





“Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim”



Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet A., “Beraatımı isterim. Çok ağır tahrik altındaydım. Ben orada Safiye ve Yeşim’i kesinlikle görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim. Müslüm’ün çocukları benim elimde büyüdüler. Oğlum bu olaydan dolayı psikolojik olarak zor durumda, evden kaçmış. Çıkıp bir an önce oğlumu hayata döndürmek zorundayım. Tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet A. hakkında kararını verdi. Ahmet A. hakkında, Yeşim B.’ye yönelik ‘Kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl, Safiye Ermiş’e yönelik ‘Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 6 ay, Müslüm B.’ye yönelik ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ilk haksız hareketin kimden geldiği belli olmadığı gerekçesiyle ‘Şüpheden tanık yararlanır’ ilkesiyle 7 yıl 6 ay, ‘Mala zarar verme’ suçundan 6 ay, ‘İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan eylemini silahla gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Ahmet A. hakkında toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş oldu.