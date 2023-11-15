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Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Antalya ve Bilecik’te farklı iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 yabancı uyruklu şahıs Antalya merkezli yapılan operasyonda yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 285 bin TL değerinde sahte döviz ele geçirildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları hedefinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; Antalya ve Bilecik’te farklı iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı.
Şahısların yapılan üst aramalarında; 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi. “Parada sahtecilik” olayı ile ilgili yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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