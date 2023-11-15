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Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen Y.Ç. (66) ve K.H. (62) isimli şüpheliler yakalandı. Adli makamların koordinesiyle şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan ekipman ile bin 260 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte alkol ise imha edildi.

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