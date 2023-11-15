BIST 7.678
DOLAR 28,65
EURO 31,19
ALTIN 1.817,33
HABER /  SPOR

EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı

EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı

EURO 2024'te kullanılacak resmi maç topu tanıtıldı. Futbol Aşkı ismi verilen topun içinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacak bir sensör olacak. Futbolseverlerin büyük bir kısmı topun teknolojiyle donatılmasının aşırı olduğunu söylerken, bunu oyunun ruhuna aykırı buldular.

Abone ol

A Milli Takımı'nda katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kullanılacak top tanıtıldı. Teknoloji harikası olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli topta sensörler yer alacak ve yarı otomatik ofsayt sistemine destek verecek.

Turnuvanın enerjisi ve futbolun neşesinden esinlenerek dizayn edilen top, Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Hassas oyunu destekleyen bir dizayna sahip olduğu belirtilen topla birlikte bir teknoloji de ilk kez hayata geçecek.

Topta yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasını sağlayan "Connected Ball" teknolojisine sahip sensörler yer alacak. Bu teknolojiye sahip toplar ilk kez EURO 2024'te kullanılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Naim Süleymanoğlu için mevlit okutulacak ve lokma dağıtılacak
Naim Süleymanoğlu için mevlit okutulacak ve lokma dağıtılacak
Otel odasında yaşananlar kan dondurdu! Eşini 41 tornavida darbesiyle öldürdü
Otel odasında yaşananlar kan dondurdu! Eşini 41 tornavida darbesiyle öldürdü
Eskişehir’de bir restorana pompalı tüfekle saldıran kişiye 38 yıl hapis cezası verildi
Eskişehir’de bir restorana pompalı tüfekle saldıran kişiye 38 yıl hapis cezası verildi
Batman’da park halindeki otomobile çizerek zarar veren 2 şüpheli güvenlik kamerasına takıldılar
Batman’da park halindeki otomobile çizerek zarar veren 2 şüpheli güvenlik kamerasına takıldılar
Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği
Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin holdingin satışa çıkacağını duyurdu
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin holdingin satışa çıkacağını duyurdu
Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen yeniden aday olmayacak
Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen yeniden aday olmayacak
İstanbul sapığı tutuklandı! Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yapmıştı
İstanbul sapığı tutuklandı! Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yapmıştı
Bakan Fahrettin Koca: Gazze'deki çocuklar ve kanser hastaları Türkiye'ye getirilecek
Bakan Fahrettin Koca: Gazze'deki çocuklar ve kanser hastaları Türkiye'ye getirilecek
İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler sokaklarda diyabete karşı bilgilendirdi
İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler sokaklarda diyabete karşı bilgilendirdi
Rus Ural petrolü tavan fiyatın üzerinde işlem görüyor!
Rus Ural petrolü tavan fiyatın üzerinde işlem görüyor!