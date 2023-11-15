Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni hükümetiyle birlikte Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağını ifade etti.

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İspanya Parlamentosu'nda konuşan Sanchez, bir kez daha daha "7 Ekim'de meydana gelen terör saldırılarına verdiği karşılıkta İsrail'in yanında durduğunu" söyledi.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik en sert eleştirisini yapan Sanchez, İsrail'in "Filistinlilieri ayrım gözetmeden öldürmeye son vermesi gerektiğini" ifade etti.

Sanchez, yeni hükümetinin "Filistin Devleti'nin tanınması için Avrupa ve İspanya'da çalışmalar yürüteceğinin sözünü verdi.

İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından ülkenin demokrasi tarihindeki ikinci koalisyon hükümetinin, yine Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in öncülüğünde 16 Kasım'da meclisten güvenoyu alarak kurulması bekleniyor.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da Kral 6. Felipe'den 3 Ekim'de hükümeti kurma görevini alan Sanchez, küçük sol partilerin ittifakından oluşan Sumar ile azınlık koalisyon hükümeti kurmak için Bask, Katalonya, Galiçya ve Kanarya Adalarında faaliyet gösteren 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini alarak güvenoyu için meclise gidiyor.