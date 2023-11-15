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4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu

4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu

15-19 Aralık tarihlerinde dopdolu bir programı meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanan 4. Esenler Film Festivali’nin teması “umut” olacak.

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Yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayenini ve seçkin filmleri sinemaseverlerle buluşturacak olan 4. Esenler Film Festivali için geri sayım başladı. 15-19 Aralık tarihlerinde çok sayıda sinemaseveri seyirciyle bir araya getirecek olan festivalin teması ise “umut” olarak belirlendi. Festival, son yıllarda küresel ölçekte büyük kayıplara neden olan pandemi, geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve İsrail’in Filistin’e yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılar karşısında “motivasyonu ve ilhamı her zaman diri tutmak gerektiği” mottosuyla meraklıların karşısına umut temalı filmler seçkisiyle çıkacak.

Sinemanın ‘En’leri Esenler’de buluşacak

Geçtiğimiz yıllarda seçtiği ‘kadın’, ‘göç’ ve ‘çocuk’ temalarının ardından bu yıl ‘umut’ temasını beyaz perdeye taşıyacak festival için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde öne çıkan filmler ve yan etkinliklerle renklenecek festivalde, beyaz perdenin önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve özel konukları Esenler’de bir araya gelecek.

‘Filistin’ konulu panel düzenlenecek

4. Esenler Film Festivali çerçevesinde İsrail zulmü nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin’i konu alan panel gerçekleştirilecek. Filistin sineması özel oturumuyla gerçekleşecek panele, tüm dünyada ses getirmiş filmlere imza atan Filistinli sinemacılar konuşmacı olarak katılacak. Festivalde ayrıca “Uluslararası Ortak Yapımlar Paneli” de düzenlenecek. Festivalde usta yönetmen, senarist ve yapımcılar “Ustalık Sınıfı” ile sinemaya dair önemli bilgileri meraklılarıyla paylaşacak.

180 bin lira yapım destek ödülü

Festival çerçevesinde ayrıca senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmayı ve bu projelere destekle kısa film türüne katkı sağlamayı amaçlayan “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” ödülleri sahiplerini bulacak. Projelerin tanıtılarak uzman yapımcılar tarafından maddi ve manevi destek almalarını hedefleyen "Esenler Kısa Film Yapım Desteği"nde toplam ödül ise bu yıl 180 bin lira olarak açıklandı.

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