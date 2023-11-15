Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde av tüfeği ile vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, gün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Fidda Uzun, eşi A.U.’nun elindeki av tüfeğinden çıkan saçmalarla yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 5 aylık hamile kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan A.U.'nun tüfeği temizlerken kazara eşini vurduğunu söylediği iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.