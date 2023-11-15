BIST 7.686
DOLAR 28,67
EURO 31,14
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde av tüfeği ile vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, gün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Fidda Uzun, eşi A.U.’nun elindeki av tüfeğinden çıkan saçmalarla yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 5 aylık hamile kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan A.U.'nun tüfeği temizlerken kazara eşini vurduğunu söylediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği
Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı
EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı
Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Naim Süleymanoğlu için mevlit okutulacak ve lokma dağıtılacak
Naim Süleymanoğlu için mevlit okutulacak ve lokma dağıtılacak