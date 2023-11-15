BIST 7.686
DOLAR 28,67
EURO 31,14
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL

Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu

Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde arpa tohumu dağıtımı yaptı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde Yıldızeli ilçesinde çiftçilere arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Tohum dağıtım töreninde konuşan tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi çerçevesinde; Yıldızeli İlçemizde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzalarında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin tam kapasite kullanılması amacı ile projemiz çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu çerçevede ilimiz Yıldızeli İlçesi Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde 2021 yılında faaliyetler başlamış olup, 2022 yıl içerisinde Tarla Tarımında Verim Ve Kalitenin Artırılması Projesi Arpa Tohumu 125 ton arpa tohumu 175 üreticiye dağıtılmıştır. 2023 yılında 112 üreticiye yüzde 100 hibeli 87 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde hayvan dağıtımı yapılacak ve nadas alanlarının daraltılması çerçevesinde 2 ton nohut tohumu dağıtımı çalışmaları başlamıştır.” dedi.

Konuşmanın ardından tohumlar çiftçilerle buluşturuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği
Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
Malatya’da kaçak alkol operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı
EURO 2024'ün maç topu görücüye çıktı! İçindeki detay tartışma yarattı