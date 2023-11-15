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İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi

İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi

Yüksek mahkeme, Ruanda politikasını hukuka aykırı bulan temyiz mahkemesinin verdiği kararın haklı olduğuna hükmetti.

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İngiltere'nin en üst yargı merci Yüksek Mahkeme, İngiliz hükümetinin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Yüksek mahkeme, oybirliğiyle aldığı kararda aynı yöndeki Temyiz Mahkemesi kararının haklı olduğuna hükmederek bu konuda son noktayı koymuş oldu. İçişleri Bakanlığı, temyiz mahkemesinin kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklayan heyet başkanı Yargıç Robert Reed, Ruanda'nın İngiltere'den gönderilen sığınmacılara kötü davranmayacağına dair verdiği sözleri tutacağına güvenilemeyeceğini belirtti.

Geri gönderme riskini ortadan kaldırmak için gereken değişikliklerin gelecekte yapılabileceğine işaret eden yargıç, şu aşamada bunun söz konusu olmadığına hükmeden mahkemenin İçişleri Bakanı'nın önceki mahkeme kararına itirazını reddettiğini ifade etti.

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