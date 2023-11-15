İYİ Parti'de bir istifa daha! "Kişisel egonun tavan yaptığı..."

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy, partisinden istifa etti.

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Mali müşavir ve bağımsız denetçi olan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti yönetimini eleştirerek, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in çağrısı üzerine arkadaşlarımızla heyecan ve umutla katılım sağladığımız parti üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz yıl içinde genel merkezin aldığı siyasi kararlarındaki tutarsızlıkların tabanda karşılık bulamaması, halkta umut olamamasını birlikte getirmiştir. Bu duruma tepki olarak çoğu arkadaşımız istifalarını vermiş bulunmaktadır. Hedefin, umut ve heyecanın olmadığı kişisel egonun tavan yaptığı bir yerde durmanın da artık anlamı kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz süre içinde tarafıma destek olan iyi arkadaşlara görevleri süresince kolaylıklar dilerim" dedi.