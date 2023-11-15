BIST 7.686
DOLAR 28,67
EURO 31,14
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL

Düzce’de fındık üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı

Düzce’de fındık üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, merkezin amacının modern fındık tarımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Abone ol

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezini (DÜFAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Uzun inceleme ziyaretinde, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç'tan araştırma merkezi hakkında bilgi aldı. Merkez Müdürü Kulaç verdiği bilgide “Bölgemizde ve ülkemizdeki fındık üreticilerimize ulaşmak, onlara eğitimler vermek, sorunlarını gidermek, fındık üretiminde verimi artırmak, makineli fındık tarımına geçişi hızlandırmak, küresel iklim değişikliğinin fındık üretimine verebileceği muhtemel zararları önceden tespit edip önlem almak ve modern fındık tarımını yaygınlaştırmak merkezin amaçlarındandır" diye konuştu.

Merkezin ana binasının Akçakoca Arabacı köyünde olduğunu ifade eden Şemsettin Kulaç, eğitimler ve uygulamaların, bina ve çevresindeki Düzce Üniversitesi'ne tahsisli fındık bahçelerinde yapılacağını dile getirdi. Ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların ana binadaki laboratuvarlarda gerçekleştirileceğini söyleyen Kulaç, Merkezin bilimsel araştırmalarının ise Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi binasındaki DÜFAM Laboratuvarlarında, Orman Fakültesi seralarında, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) yürütüleceğini sözlerine ekledi.

İl Müdürü Esra Uzun, Fındık Araştırma Merkezinin bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın bilimsel çalışmalar ile gerek veriminin arttırılması gerekse de yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi için katkı sağlamasının üreticiler ve bölge adına önemli olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Samsun’da büfeyi ateşe veren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Samsun’da büfeyi ateşe veren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama
Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi
Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu
Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı