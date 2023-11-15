Düzce’de fındık üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, merkezin amacının modern fındık tarımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezini (DÜFAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uzun inceleme ziyaretinde, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç'tan araştırma merkezi hakkında bilgi aldı. Merkez Müdürü Kulaç verdiği bilgide “Bölgemizde ve ülkemizdeki fındık üreticilerimize ulaşmak, onlara eğitimler vermek, sorunlarını gidermek, fındık üretiminde verimi artırmak, makineli fındık tarımına geçişi hızlandırmak, küresel iklim değişikliğinin fındık üretimine verebileceği muhtemel zararları önceden tespit edip önlem almak ve modern fındık tarımını yaygınlaştırmak merkezin amaçlarındandır" diye konuştu.



Merkezin ana binasının Akçakoca Arabacı köyünde olduğunu ifade eden Şemsettin Kulaç, eğitimler ve uygulamaların, bina ve çevresindeki Düzce Üniversitesi'ne tahsisli fındık bahçelerinde yapılacağını dile getirdi. Ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların ana binadaki laboratuvarlarda gerçekleştirileceğini söyleyen Kulaç, Merkezin bilimsel araştırmalarının ise Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi binasındaki DÜFAM Laboratuvarlarında, Orman Fakültesi seralarında, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) yürütüleceğini sözlerine ekledi.

İl Müdürü Esra Uzun, Fındık Araştırma Merkezinin bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın bilimsel çalışmalar ile gerek veriminin arttırılması gerekse de yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi için katkı sağlamasının üreticiler ve bölge adına önemli olduğunu belirtti.



