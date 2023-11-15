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İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Beykoz'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAP 972 dorse plakalı tır ile 34 TJ 3254 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır bariyerlerin arasına girdi, otomobil ise savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yabancı uyruklu D.R'nin (60) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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