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AB'nin gözleri Amazon'un üzerinde!

AB'nin gözleri Amazon'un üzerinde!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, e-ticaret şirketi Amazon'dan yasa dışı ürünlere karşı alınan önlemler ve tüketicilerin nasıl korunduğu konusunda bilgi talep etti.

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AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında ABD merkezli Amazon'a resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Amazon'dan yasa dışı ürünlerin yayılması ve temel hakların korunması başta olmak üzere tüketicileri korumaya yönelik yapılan risk değerlendirmeleri ve alınan önlemler hakkında bilgi istendiği belirtildi.

Amazon'un talep edilen bilgileri 6 Aralık'a kadar komisyona sunması gerektiği belirtilen açıklamada, bir sonraki adımın Amazon'dan alınacak yanıta göre değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, gönderilen resmi bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde komisyonun para cezası uygulayabileceği belirtildi.

AB'nin Amazon'u "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede firmanın yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı katı kurallara uyması gerektiği vurgulandı.

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

Avrupa Birliği, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

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