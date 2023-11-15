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Ağrı'da silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı, bir kişi ölmüştü!

Ağrı'da silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı, bir kişi ölmüştü!

Ağrı'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Murat Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin polislerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K, B.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kadın B.K ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı A.B'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kentte, 13 Kasım'da, Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, silahla ateş açılması sonucu O.B. hayatını kaybetmiş, A.B yaralanmış, olaya karıştığı iddia edilen Ö.K. ile B.K. gözaltına alınmıştı.

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