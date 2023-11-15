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Trabzon’da yürüyüşe çıkan yaşlı adam kafasını kayaya çarptı, hayatını kaybetti

Trabzon’da yürüyüşe çıkan yaşlı adam kafasını kayaya çarptı, hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yürüyüşe çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek düştüğü sırada kafasını kayaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Sürmene ilçe sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Sadettin Çakır, her zamanki güzergahında çıktığı öğle yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşerken kafasını kayaya çarpan Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sadettin Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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