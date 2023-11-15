BIST 7.666
DOLAR 28,67
EURO 31,12
ALTIN 1.806,44
HABER /  GÜNCEL

Ordu’da park halindeki minibüs aniden yanmaya başladı

Ordu’da park halindeki minibüs aniden yanmaya başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halindeki bir minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Abone ol

Yangın, Bayramca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Torun’a ait minibüs biranda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü tamamen sararken, vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon’da yürüyüşe çıkan yaşlı adam kafasını kayaya çarptı, hayatını kaybetti
Trabzon’da yürüyüşe çıkan yaşlı adam kafasını kayaya çarptı, hayatını kaybetti
Tokat'ta sıcak hava erik ağacını aldattı, sonbaharda çiçek açtı
Tokat'ta sıcak hava erik ağacını aldattı, sonbaharda çiçek açtı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!
Aydın’da hakkında 59 adet arama kaydı bulunan zanlı yakalandı
Aydın’da hakkında 59 adet arama kaydı bulunan zanlı yakalandı
İYİ Parti'de bir istifa daha! "Kişisel egonun tavan yaptığı..."
İYİ Parti'de bir istifa daha! "Kişisel egonun tavan yaptığı..."
AB'nin gözleri Amazon'un üzerinde!
AB'nin gözleri Amazon'un üzerinde!
Anayasa Mahkemesi hükümetin 60 milyar avroluk ek bütçesini iptal etti!
Anayasa Mahkemesi hükümetin 60 milyar avroluk ek bütçesini iptal etti!
Düzce’de fındık üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı
Düzce’de fındık üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı
İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Samsun’da büfeyi ateşe veren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Samsun’da büfeyi ateşe veren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama
Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi