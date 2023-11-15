Ordu’da park halindeki minibüs aniden yanmaya başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde park halindeki bir minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Yangın, Bayramca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Torun’a ait minibüs biranda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü tamamen sararken, vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.