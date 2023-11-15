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ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti!

ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti!

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden verinin bu dönemde yüzde 0,1 artması bekleniyordu. ÜFE, eylülde yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun ekimde yıllık bazda yüzde 1,9 olması öngörülüyordu. ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 2,2'lik artış kaydetmişti.

Çekirdek ÜFE aylık bazda değişim göstermedi

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Beklentilerin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artması tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olmuştu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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