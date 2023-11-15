Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'la Gazze'yi konuşacağız

Alman Şansölye, Erdoğan ile telefonda konuştuğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ile cuma günü görüşeceğini anlatan Scholz, görüş farklılıklarını ele alacaklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Alman hükümeti, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de Başbakan Olaf Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın Almanya programı

Erdoğan, yemekten önce Alman mevkidaşı Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Scholz, Orta Doğu'daki çalkantılar ve diğer uluslararası meselelere ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cuma günü Almanya'nın başkentinde ağırlayacağını söyledi.

"Cuma günü Erdoğan'la görüşeceğim"

Scholz, parlamentodaki soru-cevap oturumunda milletvekillerine şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştum. Sizin de bildiğiniz gibi cuma günü kendisiyle görüşeceğim.

Gazze meselesi masada

Alman Şansölye, Gazze'ye İsrail saldırılarına ilişkin "farklı görüşleri" de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alacaklarını kaydetti.

Scholz, "Bu konuda netliğin olması ve bizim de kendi tutumumuzu çok açık bir şekilde belirtmemiz çok önemli." diye konuştu.

Erdoğan'dan Batı'ya İsrail tepkisi

Erdoğan, Batılı ülkeleri, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının neden olduğu sivil ölümlerine göz yumdukları için eleştirdi.

Scholz, İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip olduğunu söylüyor ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrılarına karşı çıkıyor.

Scholz eleştirilerle karşı karşıya

Ancak Scholz, İsrail'e destek sağladığı ve Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuka uyduğunu iddia ettiği için ülkesinde giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalmış durumda.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Scholz'u sert şekilde eleştirirken, Tel Aviv'in askeri harekatıyla uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyledi.

"Bunların hepsi savaş suçu"

Söz konusu grup, savaş suçlarının belgeli olduğunu söylerken şu açıklamayı yaptı:

İsrail, Gazze'de 2,2 milyon kişinin elektriğini ve suyunu kesti. Hastaneler de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirdi. Bunların hepsi savaş suçu.