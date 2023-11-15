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Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldılar

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldılar

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio yaz transfer döneminde teklif yaptığı Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı.

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Galatasaray'da milli araya girilmesinin ardından gözler transfer çevrildi. Sarı-kırmızılılar ocak ayında yapacağı takviyeler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da bir yandan takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu.

Bu konuda özellikle Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu için ayrılık ihtimali doğduğu öğrenildi.

Sezon başında milli futbolcu için Galatasaray'a teklif yapan Lazio'nun önerisi kabul görmemişti. İtalyanlar, milli oyuncunun peşini bırakmadı ve Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği 23 yaşındaki kanat için Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı.

7 milyon euro'luk bir öneriyle geldiği öğrenilen Lazio'ya henüz bir yanıt verilmedi.

Okan Buruk'un oyuna sonradan girip katkı veren Barış Alper'den memnun olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'la ilgili son kararı yönetim verecek. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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