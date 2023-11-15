Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 26 hasta il 13 refakatçiyle beraber toplam 39 kişinin Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını söyledi.

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İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının olduğu vahşette 40 gün geride kaldı.

Savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.

Bakan Koca Mısır'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in ağır bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Gazzeli hasta çocukların Türkiye'ye nakli planlandı

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Mısırlı mevkidaşıyla Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları tek tek ziyaret eden Bakan Koca, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Hastalar Refah Sınır Kapısı'ndan geçti"

Gazze'den Mısır'a getirilen aralarında çocuk ve kadınların olduğu 26 kanser hastasının Türkiye'ye götürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Koca, şunları söyledi:

Umudumuz bu hastaların Türkiye'ye götürme çabasıydı.

Refah Sınır Kapısı’ndan bu hastalar geçti, şu anda ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Yarım saat veya 1 saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak, biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız.

"Toplam 39 kişiyi Türkiye'ye götürme çabasındayız"

Bugün 26 hastamız ile 13 refakatçi ile beraber toplam 39 kişiyi Türkiye’ye götürme çabası içindeyiz umarım bunu bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz.