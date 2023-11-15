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Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı

Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada soruşturma açıldığını bildirdi.

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Rekabet Kurumu tarafından, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ (Hepsiburada), DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir." denildi.

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