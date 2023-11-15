Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezevi'nden koşullu salıverilme kapsamında tahliye oldu

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Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, koşullu salıverilme şartlarını taşıdığı gerekçesiyle, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden, iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.

17 yaşında Hrant Dink'i öldürmüştü

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından kaçtığı Samsun'da yakalanan Samast ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında, 20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

20 sanıklı davada 3 kişi tutuklu kaldı

Birleşen dosyalarla sanık sayısının 20'ye çıktığı davada, tahliye kararları sonrası 3 tutuklu kaldı. 25 Ekim 2010'daki duruşmada, yaşı 18'den küçük olan Samast hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu mahkeme, 25 Temmuz 2011'de Ogün Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Ogün Samast, "iyi hal" nedeniyle şartlı salıverildi

Cinayetin faili Samast, Şubat 2023’te Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne getirildi. Burada yaklaşık 10 ay cezasını çeken Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi.