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Netanyahu'dan, Erdoğan'a küstah sözler! Yalanlara sarıldı

Netanyahu'dan, Erdoğan'a küstah sözler! Yalanlara sarıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail terör devletidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarını çarpıtarak "Erdoğan Türk köylerini bombaladı" dedi.

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İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yeni bir açıklama geldi.

Netanyahu, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." diyerek Filistin'de binlerce masum çocuk, kadın ve sivili öldüren İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle yanıt verdi.

'Erdoğan Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı'

Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü sergilediğini vurgulayarak "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var." demişti.

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