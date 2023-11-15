Paşinyan hezimetin faturasını Rusya'ya kesti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ülkesinin güvenlik sorunlarına gerekli duyarlılığı göstermediğini belirterek, "Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz." dedi.

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Ülkesinin parlementosunda konuşan Paşinyan, KGAÖ zirvesine katılmama kararına ilişkin açıklamalarda nulunda.

KGAÖ'nün Ermenistan'ın güveliğiyle ilgili üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğine değinen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Toplumumuz neden her seferinde KGAÖ'ye gidip aynı şeyleri tekrar ettiğimizi, cevap alamadan döndüğümüzü anlamıyor. Sonra yine gidiyoruz ve hiçbir cevap alamadan tekrar geri dönüyoruz"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın görüşmeleri reddetmediğini ancak belirli sebeplerden dolayı KGAÖ'nün düzenlediği etkinliklere katılmama aldıklarını belirtti.

Güvenlik alanında yeni ortaklar arayışına giriştiklerini belirten Paşinyan, “Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz. Bu bizim politikamız. Stratejik olarak, KGAÖ’den çıkma kararı almadığımız için politikamızda bir değişiklikle ilgili duyurumuz da olmayacak” dedi.

Ermenistan Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Paşinyan'ın 23 Kasım'da Belarus'ta düzenlenecek KGAÖ zirvesine katılamayacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu karardan ötürü üzüntü duyduklarını söylemişti.