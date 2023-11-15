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İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor

İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

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Dağıtılan bildiride şu sözler yer alıyor:

Han Yunus, Khuza'a, Bani Süheyla ve Abasan'ın doğu mahallelerinin sakinlerine;

Hamas ve terör örgütlerinin eylemleri, IDF'yi Sakatakum bölgesinde kendisine karşı harekete geçmeye zorluyor. IDF, size veya ailelerinize zarar vermekle ilgilenmiyor.

Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yeri derhal tahliye etmeli ve bilinen barınaklara gitmelisiniz.

Teröristlerin veya tesislerinin yakınında bulunan herkes hayatını tehlikeye atıyor ve terör örgütlerinin kullandığı her ev hedef alınacak.

IDF talimatlarına göre hareket etmek siz sivillerin zarar görmesini önler

İsrail Savunma Ordusu

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