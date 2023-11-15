Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, yaptığı açıklamada, ''Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır.'' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi. Özel yaptığı açıklamada "Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır." dedi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır." ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğimize kurşun sıkanlar dışarıda"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için "yargı krizi" çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden "iyi halliler" dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride… 'Aslanım benim, aferin Erdoğan…'" ifadelerini kullandı.