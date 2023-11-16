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Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Kocasını öldürdü, komşusunu yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Kocasını öldürdü, komşusunu yaraladı

Aydın'ın Didim ilçesinde kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yabancı uyruklu R.M. (60) eşi Emin Küçükberber'i (78) bıçaklayarak öldürdü, komşusu S.B. (76) isimli kadını da yaraladı.

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Aydın'ın Didim ilçesinde kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü, komşusunu da yaraladı. Olay, Mersindere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu R.M. (60) ile eşi Emin Küçükberber (78) ve komşusu S.B. (76) arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda R.M. eşi Emin Küçükberber ve eşini kıskandığı komşusu S.B.'ye bıçakla saldırdı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükberber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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