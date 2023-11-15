Gedson ve Boey Milli Takım'a kazandırılacak

Gedson Fernandes ve Sacha Boey'in Türk milli takımında oynaması için harekete geçildi.

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EURO 2024’ü cebine koyan A Millî Takım, cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşılaşacak.

Diğer yandan ise Milli Takım'da gelecek planlaması yapılıyor. Bu bağlamda şu anda Süper Lig’de forma giyen iki yabancı ismin ay yıldızlı ekibe kazandırılması gündemde.

Milli Takım'a kazandırılması gündemde olan oyuncular ise Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes ve Galatasaray’da ter döken Sacha Boey.

Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ikili ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Gedson için şartlar zorlanacak

İki oyuncuya da Türkiye adına oynama konusundaki fikirleri sorulacak. Gedson daha önce Portekiz için forma giyse de FIFA’nın 2021’de getirdiği yeni kurala göre şartlar zorlanacak.

Boey'un ilk tercihi Fransa

Boey ise ilk tercihini Fransa’dan yana kullanıyor ancak şu ana kadar davet almış değil. O nedenle de Türkiye’ye sıcak bakabilir.

Söz konusu oyuncuların ay-yıldızlı formayı giyebilmesi için 5 yıl Türkiye’de yaşama şartı bulunsa da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sorun çözülebilir.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ