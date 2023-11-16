Meral Akşener iki ağır topu için 'defolup gitsinler' dedi! İYİ Parti'de sabit telefonlar dinlenmiş

İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti'de milletvekillerinden para alındığı, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının gizlice inceletildiği iddialarından sonra Genel Merkez'deki dahili telefonların dinletildiği de iddia edildi. Meral Akşener, Meclis kürsüsünden isim vermeden suçladığı partinin iki ağır topu Ümit Dikbayır ve Adnan Beker için "defolup gitsinler" dedi. Ümit Dikbayır yeniden meydan okudu.

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İYİ Parti'de kavga giderek sertleşiyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener tarafından ‘banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle maddi ilişki kurmak'la itham edilirken, Ankara Milletvekili ve Mansur Yavaş'ın kankası Adnan Beker ise milletvekili adaylarından birer milyon lira almakla suçlanıyor. İYİ Parti'de yeni suçlama ise Genel Merkez'deki sabit telefonların gizlice dinletildiği iddiası...

Dikbayır ve Beker defolup gitsinler

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suların durulmadığı İyi Parti’deki krizi kaleme aldığı yazısında Genel Başkan Meral Akşener’in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” dediğini yazdı.

Sabit telefonlar dinlenmiş

İyi Parti’de sabit telefonların da dinlendiği ileri sürüldüğünü aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İyi Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.

Cihan Abi beni yanılttı!

Meral Akşener'in "Cihan Abi" dediği Cihan Paçacı ile de arasının açıldığı ve iki aydır görüşmedikleri ortaya çıktı. Akşener'in "Cihan Abi beni yanılttı" dediği konuşulurken, Cihan Paçacı, "Genel Başkan'la iki aydır görüşmüyoruz. Parti bir dedikodu kazanı" dedi.