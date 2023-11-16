BIST 7.666
DOLAR 28,67
EURO 31,17
ALTIN 1.806,11
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftiralara sert tepki

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftiralara sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" denildi.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, bu zulme sesini çıkaran liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise asılsız iftiralarla, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." cümlelerini kurmuştu.

"Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"

Netanyahu'nun bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de "Acil ve uzatılmış ara" talep eden kararı kabul etti
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de "Acil ve uzatılmış ara" talep eden kararı kabul etti
Gedson ve Boey Milli Takım'a kazandırılacak
Gedson ve Boey Milli Takım'a kazandırılacak
Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk yorum
Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk yorum
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek...
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek...
İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor
İsrail bildiri dağıtıyor, halkın bazı yerleri terk etmesini istiyor
Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
Diyarbakır'da eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu
Netanyahu'dan, Erdoğan'a küstah sözler! Yalanlara sarıldı
Netanyahu'dan, Erdoğan'a küstah sözler! Yalanlara sarıldı
Kuvözden çıkarılan prematüre bebekler nakledildi
Kuvözden çıkarılan prematüre bebekler nakledildi
Zeytinyağında fiyatlar coştu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
Zeytinyağında fiyatlar coştu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
Paşinyan hezimetin faturasını Rusya'ya kesti
Paşinyan hezimetin faturasını Rusya'ya kesti
Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı