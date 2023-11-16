Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftiralara sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" denildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, bu zulme sesini çıkaran liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise asılsız iftiralarla, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." cümlelerini kurmuştu.

"Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"

Netanyahu'nun bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."