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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de "Acil ve uzatılmış ara" talep eden kararı kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de "Acil ve uzatılmış ara" talep eden kararı kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

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İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler'den (BM) İsrail'in Filistin'deki katliamına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

BMGK ATEŞKES TASARISINI KABUL ETTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamı 1 aydan fazla bir süredir aralıksız devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kritik bir oylama yapıldı. BMGK, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" istenen karar tasarısını görüştü. Karar tasarısı 15 üyeli BMGK'da kabul edildi.

Karar tasarısına 12 üye evet dedi. Evet diyen ülkeler arasında Fransa ve Çin de yer aldı. Rusya, ABD ve İngiltere farklı sebeplerle karar tasarısına iyimser kaldı.

Tasarıya, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönündeki çağrı da girdi. BMGK'dan geçen tasarıyı Malta hazırladı. Veto edilen önceki metinlerde geçen "ateşkes" kelimesi yerine "acil ve uzatılmış" ara ifadesi tercih edildi.

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