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Iğdır’da kalp krizinden ölen eşine dayanamadı, kendini vurdu

Iğdır’da kalp krizinden ölen eşine dayanamadı, kendini vurdu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eşi kalp krizinden ölen bir kişi, aynı gün av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

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Edinilen bilgilere göre, Tuzluca'nın Yeni Mahallesi'nde yaşayan Seriye T. (74) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Hüseyin T. (79), evinde bulundurduğu av tüfeğiyle kendini vurdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin T.'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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