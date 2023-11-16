İYİ Parti'de bir istifa daha! Mesut Yılmaz partiden istifa etti

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı emekli vali Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu

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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Antalya'dan milletvekili adayı gösterilen Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi.

İyi Parti'den Antalya 10. sıra milletvekili adayı olan Mesut Yılmaz 1958'de Serik ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, mülki idare amirliği görevinden sonra İyi Parti'ye katıldı.