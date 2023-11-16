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Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı! İşte şirketler ve atanan isimler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı! İşte şirketler ve atanan isimler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı. İşte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi.

Kayyum atanan şirketler

Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle: "Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen."

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