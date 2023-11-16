Motorine zam geldi! İşte 16 Kasım 2023 Perşembe günü benzin, motorin ve LPG fiyatları
Motorine zam yapıldı. Motorin gece yarısından itibaren pompadan 1 lira 14 kuruş zamlı akmaya başladı. 16 Kasım 2023 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle...Abone ol
Motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Motorine geçen hafta gelen indirimin ardından bu sefer zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.
İl il zamlı motorin fiyatları...
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 37,56 TL, Ankara'da 38,14 TL, İzmir'de 38,32 TL lira, Adana'da 38,57 TL, Bursa'da 38,21 TL, Antalya'da 38,82 TL, Diyarbakır'da 38,85 TL ve Trabzon'da 38,49 TL oldu.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,48 TL
Motorin fiyatı: 37,50 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 37,56 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,14 TL
Motorin fiyatı: 38,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,24 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL